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Орсер: восхищаюсь Тутберидзе и тем, что она сделала с этими молодыми девчонками

Орсер: восхищаюсь Тутберидзе и тем, что она сделала с этими молодыми девчонками
Другие / Фигурное катание

Канадский наставник Брайан Орсер, под руководством которого с сезона-2018/19 тренируется двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, считает, что его слова о российском тренере Этери Тутберидзе, воспитавшем его новую ученицу, всё время перевирают.

«Пресса постоянно переворачивает эту ситуацию с ног на голову, выдирает слова из контекста и перевирает. Я уже получил хороший урок в этом плане. Поэтому хочу сказать, что восхищаюсь Тутберидзе и тем, что она сделала с этими молодыми девчонками. Я даюсь диву, как она с ними работает. Эти результаты точно не случайность. Это всё, что я могу сказать. Хотя всё, что я говорю, потом переворачивают так, что ситуация становится против меня», — сказал Орсер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

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В мире много жестоких людей, но в России канадцу Орсеру было хорошо. И Тутберидзе он восхищается, хотя эти слова потом обязательно переврут.
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