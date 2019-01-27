Орсер: восхищаюсь Тутберидзе и тем, что она сделала с этими молодыми девчонками

Канадский наставник Брайан Орсер, под руководством которого с сезона-2018/19 тренируется двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, считает, что его слова о российском тренере Этери Тутберидзе, воспитавшем его новую ученицу, всё время перевирают.

«Пресса постоянно переворачивает эту ситуацию с ног на голову, выдирает слова из контекста и перевирает. Я уже получил хороший урок в этом плане. Поэтому хочу сказать, что восхищаюсь Тутберидзе и тем, что она сделала с этими молодыми девчонками. Я даюсь диву, как она с ними работает. Эти результаты точно не случайность. Это всё, что я могу сказать. Хотя всё, что я говорю, потом переворачивают так, что ситуация становится против меня», — сказал Орсер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.