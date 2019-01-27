Фуркад пропустит этапы Кубка мира в США и Канаде

Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад сообщил, что не примет участия в соревнованиях на этапах Кубка мира по биатлону в Кананде и США. С 4 по 10 февраля этап Кубка мира будет проходить в Кэнморе (Канада), а с 11 по 17 февраля — в Солт-Лейк Сити (США).

«Посовещавшись с тренерами, приняли решение пропустить этапы в Северной Америке. Для меня это решение было сложным. Я всегда уделял большое внимание общему зачёту Кубка мира. Но сейчас мне необходимо вернуть нужную форму, которая позволяла мне получать удовольствие на трассе.

Да, это тяжёлый выбор, но я надеюсь, что он поможет мне вернуть оптимальную форму к чемпионату мира», — цитирует Фуркада L’Equipe.

Фуркад занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, лидирует норвежец Йоханнес Бё.