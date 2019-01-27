Хореограф Загитовой: не понимаю экспертов, которые слишком нагнетают ситуацию

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, работающий с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, обратился к болельщикам и экспертам с просьбой не нагнетать ситуацию после каждой неудачи его подопечной. В частности, на чемпионате Европы Загитова заняла второе место, уступив соотечественнице Софье Самодуровой.

«Хочу обратиться к болельщикам, а также ко всем любителям фигурного катания. Тяжёлый сейчас немножко для нас период. Не всё получается. Но хочется просто сказать, что вы же хотите, чтобы наша олимпийская чемпионка продолжала радовать нас своим катанием ещё не один год.

Я не понимаю некоторых экспертов и специалистов, которые слишком нагнетают ситуацию и вместе того, чтобы просто поддержать, сваливаются в неоправданную критику и, я бы сказал, даже неоправданную жестокость. Давайте будем добрее к спортсменам, и всё у нас получится», — сказал Глейхенгауз, комментируя показательные выступления в эфире Первого канала.