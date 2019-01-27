Губерниев в Антхольце поздравил Бьорндалена с 45-летием

Российский комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что оргкомитет этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) предложил российской бригаде поздравить восьмикратного олимпийского чемпиона норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена с днём рождения. Легендарному норвежцу исполнилось 45 лет.

«Только нашей биатлонной бригаде оргкомитет соревнований в Италии поручил поздравить Бьорндалена с днём рождения!!! 45 лет!!! Любим тебя, легенда!!! Здоровья!!!» — написал в «инстаграме» Губерниев, опубликовав видео с поздравлениями.

Собравшиеся спели песню Happy Birthday to you. Также Губерниев вручил имениннику торт.

В Антхольце 27 января завершился шестой этап Кубка мира. Соревнования возобновятся в феврале, когда состоятся этапы в Канаде и США. Многие биатлонисты планируют пропустить эти соревнования, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира.