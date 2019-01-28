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Вечерние платья и костюмы на банкете фигуристов после ЧЕ в Минске

Вечерние платья и костюмы на банкете фигуристов после ЧЕ в Минске
Другие / Фигурное катание

После показательных выступлений на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске российские фигуристы посетили банкет и, конечно, сфотографировались на память не в костюмах для выступлений, а в вечерних нарядах.

Напомним, российские фигуристы завоевали шесть медалей на первенстве Старого Света в Минске. Чемпионкой Европы стала Софья Самодурова. Серебряными призёрами Алина Загитова, Александр Самарин, Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Бронзовую награду получили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Четвёртыми стали Станислава Константинова и танцоры Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Станислава Константинова и Александра Степанова
Станислава Константинова и Александра Степанова
Фото: «Фейсбук» Ольги Ермолиной
Алина Загитова и Морис Квителашвили
Алина Загитова и Морис Квителашвили
Фото: «Фейсбук» Ольги Ермолиной
Иван Букин и Александра Степанова
Иван Букин и Александра Степанова
Фото: «Фейсбук» Ольги Ермолиной
Фото: «Фейсбук» Ольги Ермолиной

Все фотографии можно посмотреть на странице пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольги Ермолиной в «Фейсбуке».

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