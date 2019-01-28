Норицын: будем брать для оценки ЧЕ и североамериканские этапы КМ

Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о подготовке биатлонисток к чемпионату мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция). Специалист рассказал, как будет строиться отбор в сборную.

«На этапах в Северной Америке хотелось бы, чтобы девочки там бились и показывали зубки. Хочется высоких мест. Временной джетлаг наносит ощутимый эффект на многих. И многие не могут выступать там. Какие есть задачи? Например, Лере Васнецовой, учитывая, что она там никогда не была, стоит туда съездить. Потому что она одна из самых перспективных наших юниорок. Для неё цель точно Пекин.

Мы будем брать для оценки чемпионат Европы и североамериканские этапы Кубка мира. Скажу, что времени, две недели, достаточно, чтобы реакклиматизироваться. Разница с Европой — шесть часов. Это не половина суток. Катастрофы не будет. Учтём результаты там и здесь», — цитирует Норицына «Матч ТВ».