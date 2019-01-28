Губерниев исполнил зажигательный танец с элементами тверка в Антхольце

Российский комментатор Дмитрий Губерниев исполнил необычный танец на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Губерниев сочетал в танце различные элементы, включая подобие тверка.

Также на этапе Кубка мира в Антхольце российский комментатор поздравил с 45-летием восьмикратного олимпийского чемпиона норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена. Собравшиеся спели песню Happy Birthday to you, а Губерниев вручил имениннику торт.

В Анторльце 27 января завершился шестой этап Кубка мира. Соревнования возобновятся в феврале, когда состоятся этапы в Канаде и США. Многие биатлонисты планируют пропустить эти соревнования, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира. Российские биатлонисты в Антхольце не сумели завоевать ни одной медали.