Самарин: расстроен, что чуть-чуть не хватило до золота, но это был пинок вперёд

Серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Александр Самарин рассказал, какие обстоятельства помогли ему чисто исполнить произвольную программу, существенно обновив личный рекорд, и подняться на пьедестал почёта в Минске.
«День выдался напряжённым. Утром кто-то ошибся номером и разбудил меня активным стуком в шесть утра. Поспать не удалось и после утренней тренировки — в гостинице сработала пожарная тревога. Из номера слышал, как по коридору все бегают, но сам никуда не торопился. Спокойно привёл себя в порядок, собрался… Эти моменты взбодрили и привели в чувство. Помогли отключиться от старта.
Когда закончил произвольную программу, ни о чём не думал. Главным для меня было то, что я переборол себя. Выходя со льда, уже понимал, что где-то на пьедестале. Но больше радовал тот факт, что мне удалось докатать до конца. Признаюсь честно, кататься при таком количестве людей сложно. С одной стороны, они заряжают тебя энергией, с другой — ты отдаёшь им всё, что есть внутри.
Конечно, я немного расстроен, что чуть-чуть не хватило до золота, но с другой стороны, это моя первая медаль и отправная точка к будущим победам. Теперь я знаю, на что способен. Скажем так, это был пинок вперёд. К тому же, у Хавьера Фернандеса был последний старт, он выложился на все 100%», — приводит слова Самарина RT.