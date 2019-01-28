Морозов: все считают, что Траньков ездит по шоу, а мы тренируемся одни. Это бред

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, опроверг мнение о том, что Максим Траньков «инстаграмный тренер», который больше времени проводит на шоу, а не работает со своими подопечными.

«Очень много советчиков, которые знают, как тренировать и что надо делать, только они никого не воспитали и ничего не сделали. Языком болтать — не мешки таскать. Пусть все диванные критики займутся своим делом. Мы не читаем форумы, комментарии — для нас это лишнее. Мы сами знаем, что нам нужно и как добиться результата.

Что касается шоу, то Максим уезжал на Новый год. Он выступал 1, 2 и 3 января, когда мы отдыхали. Но все почему-то считают, что он ездит по шоу, а мы тренируемся одни. Это бред полный. Ко всем стартам мы готовились вместе с Максимом, он никуда не уезжал и всегда был с нами. Он посвящает нам очень много времени.

Чего ждём от чемпионата мира в Японии? Мы реально видим там свои перспективы. Нам надо собрать воедино голову и тело, чтобы был должный настрой. Мы можем выйти и хорошо откататься, и оценки тогда будут выше, чем у других пар. Нужно выходить на лёд с этой мыслью», — приводит слова Морозова RT.