Степанова и Букин перед чемпионатом мира примут участие в шоу «Star On Ice»

Серебряные призёры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин примут участие в шоу «Star On Ice». О том, для чего это необходимо рассказал партнёр.

«Приглашение участвовать в шоу мы получили ещё в начале сезона. В течение 10 дней планируем выступить в Швейцарии в разных городах.

Выступления в шоу дают очень много спортсменам. Это общение с публикой. Более комфортное ощущение себя на льду. И ты переносишь все это в программу. Когда ты выступаешь в шоу, от тебя не требуют каких-то элементов, чистоты исполнения. Катаешься в своё удовольствие и пытаешься своё состояние перенести в программы, которые потом начинают играть совсем другими красками.

Шоу — это ещё и тренинг для нервов, для внутреннего состояния. Когда часто катаешься на публике и привыкаешь к этому, то легче выходить на соревнования. Понятно, что соревнования – это совершенно другой этап в жизни, но совмещать это как эмоциональное состояние можно и даже нужно», приводит слова Букина пресс-служба ФФККР.