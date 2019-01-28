Писеев: Загитову рано списывать со счетов, она достойно переносит все трудности

Почётный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев поделился мыслями о выступлении российской фигуристки Алины Загитовой на чемпионате Европы в Минске.

Загитова заняла второе место, уступив соотечественнице, Софье Самодуровой. Алина провалила произвольную программу: упала с одного каскада, прыгнула «бабочку» в другом и ошиблась на лутце, в результате чего получила 123,34 балла.

«Когда ты достиг такого колоссального успеха, как олимпийское золото, всегда очень тяжело удержать планку. Нет ничего противоестественного, что первый год после Кореи у Алины проходит непросто. Но и серебро в финале Гран-при, и серебро чемпионата Европы показывают, что она достойно переносит все трудности. Поэтому списывать Загитову со счетов рано», — приводят слова Писеева «Известия».