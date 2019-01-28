Тедеев: на Кубок мира поставим очень сильную команду, которая обеспечит победу

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев рассказал, как будет формироваться состав сборной на Кубок мира, чемпионат Европы и Европейские игры.

«У нас впереди три ответственных старта, и первый из них — домашний Кубок мира. Туда мы поставим очень сильную команду, которая обеспечит нам победу в соревнованиях — мы с 2011 года не выигрывали Кубок мира, и проигрывать в домашнем розыгрыше никак не можем. Даже если нам нужен будет наш лидер и капитан Абдулрашид Садулаев — он будет в составе. К слову, турнир Ярыгина показал, что то, что мы его освободили — абсолютно правильное решение. Вы это сами понимаете. В мире на сегодня есть Садулаев — и все остальные, это объективно.

Самое важное — победить. Победить и на Кубке мира, и на чемпионате Европы, и на Европейских играх, и запас прочности сборной России позволяет это сделать. Но при этом мы совместим и приятное с полезным — дадим возможность нашим молодым ребятам, которые на первых турнирах этого сезона зарекомендовали себя, проявить себя на международной арене.

Тренерский штаб, привлекая ребят на сбор, проведёт глубокий анализ и пригласит на сбор даже тех, кто в силу каких-то обстоятельств даже не попал в число призёров на турнире в Красноярске. А дальше — будем смотреть по готовности и подберём такие команды, которые хорошо выступят везде. Это касается чемпионата Европы и Кубка мира в первую очередь, а Европейские игры пройдут в конце июня — к тому времени у нас уже состоится чемпионат России. Но мы перед чемпионатом мира максимально проверим ребят и всем дадим стимул".