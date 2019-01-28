Губерниев: отдельно радуюсь успехам Бабикова. Пусть докажет, что он не слабак

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в своей колонке на «Чемпионате» признался, что пока не представляет, кто, кроме Александра Логинова и Евгения Гараничева, попадёт в состав сборной России на чемпионат мира в Эстерсунде, который пройдёт с 7 по 17 марта.

«По итогам этого горного этапа совершенно непонятно, кто у нас поедет на чемпионат мира, потому что в Северной Америке будет экспериментальный состав, а другие будут сначала на сборе, а потом отбираться на чемпионате Европы. Значит ли это, что на Европе будет пик, а на чемпионате мира – спад? Надеюсь, что Хованцев знает, что делает. Но у нас реально из мужчин на чемпионат мира должны гарантированно ехать Логинов и Гараничев. Всё. Дальше возможны варианты. У Матвея есть проблемы. Пожелал удачи также Диме Малышко, которого хочу видеть на первенстве мира.



Отдельно радуюсь успехам Бабикова, который является лидером Кубка IBU. Пусть докажет, что он не слабак, и вернётся в основу. Пускай Цветков соберётся. Не надо нюни распускать, надо работать. Люди, приезжающие с IBU, пока не готовы. Поварницын порадовал, это да. Тревожно, что за Логиновым и Гараничевым особо никого нет. Да и Гараничев не сильно стабилен, если называть вещи своими именами.



У женщин похожая ситуация. Уровень общего здоровья нашего спорта не всесильный. Надо точечно относиться к каждому спортсмену. Сливко сейчас радует, Ульяна Кайшева тоже большой молодец. Кстати, я не жду провала от состава, который поедет в Северную Америку. Логинов, Гараничев, а также хорошие девчонки там будут», — написал Губерниев.

Губерниев: Павлова имеет полное право выражать мнение. Значит, она что-то знает