Ярошенко: Фуркад стал прекрасным биатлонистом, а раньше был сверхспортсменом

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал результат мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце. Победу одержал француз Кентен Фийон Майе. Лучший из россиян, Евгений Гараничев, стал седьмым. Лидер сборной России Александр Логинов занял 20-е место.

«Выступление Александра Логинова? Масс-старт — специфическая вещь, стрельба чуть не пойдёт, и уже многое меняется. Бывает, за группой не уцепишься и уже не можешь приблизиться. Это я по себе хорошо помню. Да и самочувствие у Саши сейчас, может быть, уже не то. Мы понимаем, что форма у Логинова держится уже два месяца — это очень хорошо. Так долго без спада держать форму крайне трудно, но Александру это удаётся, выглядит он очень достойно.



Матвей Елисеев «настрелял». Не идёт у него как-то пока. Но надеюсь, к чемпионату мира, если спортсмен туда попадёт, у него всё выровняется. Главное же впечатление от масс-старта — очень порадовал Гараничев. Мы понимаем, конечно, что на данный момент он не в той форме, в которой мог бы бороться за призовые места, это объективно, но то, что он справился со стрельбой, внушает оптимизм. Тем более сейчас будет подготовка к чемпионату мира. Может быть, через старты он набирает форму. Наверное, у тренеров есть свой план подготовки. Ну, получается, что будет нам за кого поболеть на этих соревнованиях. За Гараничева и Логинова. Во всяком случае это два человека, которые гипотетически могут претендовать на призовые места. Александр, наверное, в большей степени на них претендует, Евгений — в меньшей. Понятно, что Логинов чаще балует болельщиков. И в плане результатов, и в плане остроты борьбы. Тем не менее это два спортсмена, заезжающих в топ-10», — цитирует Ярошенко сайт «Матч ТВ».

Дмитрий также оценил выступление в сезоне француза Мартена Фуркада.

«Время пришло. Фуркад просто стал прекрасным биатлонистом, а раньше был сверхспортсменом. Люди постепенно к этому привыкнут. Мы говорим о его результате так, будто бы происходит какая-то катастрофа, а человек стабильно находится в топ-10. Мы видим, что он просто не может бороться на финишном круге. Со своими же товарищами по команде. И тем не менее он остаётся топ-спортсменом. Видимо, пришло время для других биатлонистов», — сказал Ярошенко.