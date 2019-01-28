Чепиков: Логинову не хватает гибкости и хладнокровия

Вице-президент Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков оценил выступление россиян на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Российские спортсмены не заняли ни одного призового места.

«Качество стрельбы упало, видимо, из-за усталости, нет концентрации на огневых рубежах. И мужчины, и женщины двигаются хорошо, но не могут концентрированно работать над каждым выстрелом, торопятся, поэтому такой результат. Функционально хорошо готовы, но очень много промахов. Может быть, психологическая усталость сказывается, но у всех похожая ситуация.



Иностранные спортсмены могут поменять ритм, стрелять более резко, а могут более акцентированно. У Александра Логинова иногда получается чистая стрельба, а иногда он допускает по два-три промаха на рубеже, тут нужна более вариативная стрельба. Нужно где-то отстрелять быстро, а где-то задержаться на несколько секунд на огневом рубеже, но более качественно отработать. Гибкости и хладнокровия не хватает», — цитирует Чепикова ТАСС.

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