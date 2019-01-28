Губерниев: спортсмены у нас что, святые, чтобы их не критиковать?

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в своей колонке на «Чемпионате» прокомментировал просьбу главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева критиковать его, а не спортсменов.

«Хованцев сказал: критикуйте меня, а не спортсменов? А спортсмены у нас что, святые, чтобы их не критиковать? Многие заметили, что изменился тон моих комментариев. Выступил хорошо – молодец, выступил плохо – до свидания, на IBU! Это сборная России! Я в какой-то степени избаловал спортсменов, и я это знаю. Всё, лафа закончилась. Это спорт, а не хиханьки и хаханьки. Я стал строже в своих высказывания, и если кто-то обижается, это их проблемы.



Ещё раз повторяю, что когда спортсмен проходит мимо камеры или мимо микрофона, это не отношение к журналистам, это отношение к стране и людям. Мы платим налоги, чтобы эта команда выступала. Их содержит бюджет РФ. Мы его налогоплательщики. Если спортсмены этого не понимают, мы им объясним. Слава богу, большинство спортсменов всё же отдаёт себе в этом отчёт», — написал Губерниев.