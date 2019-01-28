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Губерниев: спортсмены у нас что, святые, чтобы их не критиковать?

Губерниев: спортсмены у нас что, святые, чтобы их не критиковать?
Другие / Биатлон

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в своей колонке на «Чемпионате» прокомментировал просьбу главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева критиковать его, а не спортсменов.

«Хованцев сказал: критикуйте меня, а не спортсменов? А спортсмены у нас что, святые, чтобы их не критиковать? Многие заметили, что изменился тон моих комментариев. Выступил хорошо – молодец, выступил плохо – до свидания, на IBU! Это сборная России! Я в какой-то степени избаловал спортсменов, и я это знаю. Всё, лафа закончилась. Это спорт, а не хиханьки и хаханьки. Я стал строже в своих высказывания, и если кто-то обижается, это их проблемы.

Ещё раз повторяю, что когда спортсмен проходит мимо камеры или мимо микрофона, это не отношение к журналистам, это отношение к стране и людям. Мы платим налоги, чтобы эта команда выступала. Их содержит бюджет РФ. Мы его налогоплательщики. Если спортсмены этого не понимают, мы им объясним. Слава богу, большинство спортсменов всё же отдаёт себе в этом отчёт», — написал Губерниев.

«Я избаловал биатлонистов. Всё, лафа закончилась». Губерниев молчать не хочет
Граждане России на свои налоги содержат лыжную сборную. Разве Вяльбе или кто угодно может помешать народу увидеть своих героев? Это же бред!
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