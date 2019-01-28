Самарин: понял, что с Фернандесом можно бороться

Российский фигурист Александр Самарин, ставший серебряным призёром чемпионата Европы 2018 года, заявил, что ему по силам бороться с испанцем Хавьером Фернандесом, выигравшим золотую медаль.

«Я понял, что и Хавьер не так уж далеко. С ним, конечно, можно бороться. Да, он откатал с ошибками, но я тоже потерял очень много баллов. Это показывает, что я могу конкурировать с ними — не только с Фернандесом, а вообще с лучшими. Я тоже потихоньку вхожу в элиту. Теперь я приезжаю не просто для того, чтобы постоять в сторонке. Я стремлюсь быть лучшим, и эти 1,75 от Фернандеса — свидетельство моей конкурентоспособности. Стоит ещё учесть, что сейчас я не в топовых кондициях, и в планах есть множество вещей, которые можно усовершенствовать.

Я, конечно, могу зайти на несколько четверных, собрать их, но потом мне придётся серьёзно восстанавливаться. Четверные любят постепенный к ним подход. Разгар сезона — не время для таких экспериментов. Ещё один четверной надо будет ставить, но после соответствующей подготовки», — приводит слова Самарина «Р-Спорт».