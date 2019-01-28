Дальмайер: я думала о том, чтобы провести немного времени в Скалистых горах

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер рассказала, планирует ли в этом году отправиться в Канаду для занятий скалолазанием.

«Если честно, я действительно думала о возможности полететь в Канаду на несколько дней пораньше, чтобы вновь провести немного времени в Скалистых горах. Но, к сожалению, наше расписание не позволяет мне вылететь раньше остальной команды, а между гонками у нас практически не будет свободного времени. Но я не расстраиваюсь, потому что смогу лучше сконцентрироваться на биатлоне, а также провести время вместе с командой. Мы давно не собирались все вместе, и было бы здорово сделать это в Канаде, когда вокруг не будет давления по поводу результатов и мы сможем спокойно провести вечер за разговорами и канадским бургером», — цитирует Дальмайер сайт «Матч ТВ».

Накануне Лаура выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце.