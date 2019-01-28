Ярошенко — о Логинове: быть в топ-3 и выиграть ЧМ иногда просто нельзя

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал намерение Александра Логинова выступить на обоих североамериканских этапах Кубка мира. Этап в Кэнморе (Канада) пройдёт с 7 по 11 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) – с 14 по 18 февраля.

«Если у Александра стоит задача сохранить второе-третье место в общем зачёте, то как бы потом не начали говорить, что вот, мол, вы хотели здесь добиться результата, а на чемпионате мира не получилось. Этого очень не хотелось бы. И потом, пройдут два этапа — это очень напряжённо. Как правило, все команды к чемпионату мира едут готовиться на высоту. Просто после двух напряжённых этапов там будет очень тяжело. Не знаю, будет ли Логинов в Америке пропускать какие-то гонки или нет, но если будет, то какой смысл туда ехать? Если бежать, то бежать всё.

Тем не менее после пяти-шести гонок накопится усталость. Мы понимаем, что масс-старт в Антхольце — это, возможно, отправная точка спада. Она где-то начала просматриваться в спринте, потом в пасьюте был всплеск, а в масс-старте мы всё равно наблюдали западение скорости. Если сейчас начался спад, то на североамериканских этапах он будет ещё сильнее. После этого спада, видимо, нужно будет ехать в горы, а там восстановление не идёт. Там нужно будет откатываться дней десять, а до старта чемпионата мира всего ничего останется. Две недели на подготовку. Одну из них надо будет восстанавливаться, другую — работу проводить. Это физиология. Её не обманешь. Всё равно будет спад. Форма держится месяц-полтора. На спаде соревноваться? Потратить кучу сил и подойти к чемпионату мира в своей средней форме? Ну, не знаю… Поживём — увидим. Наверное, как-то и по-другому можно подготовиться.



Дмитрий Малышко, судя по его интервью, сейчас будет спокойно тренироваться, а потом на чемпионат Европы съездит. Возможно, что он сейчас в очень выгодной ситуации находится. Восстановится и простартуется на чемпионате Европы, где конкуренция не такая сильная. Там в психологически комфортной обстановке он завоюет медаль, поедет в Швецию и относительно Логинова будет там на эмоционально-физиологическом подъеме. Посмотрим — не хочу быть пессимистом, но тут всё выглядит закономерно и логично. Это моя личная точка зрения. Просто я биатлонист и понимаю, что объять необъятное — быть в топ-3 и выиграть чемпионат мира — иногда просто нельзя. Как-то надо приоритеты расставить", — цитирует Ярошенко сайт «Матч ТВ».

По итогам этапа Кубка в Антхольце Логинов опустился на третье место в общем зачёте Кубка мира, его обошёл француз Мартен Фуркад.