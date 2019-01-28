Сидаков: каждый год начинаю сезон в Красноярске, хочется, чтобы так было всегда

Российский борец Заурбек Сидаков прокомментировал победу на турнире Гран-при «Иван Ярыгин – 2019». Сидаков в финале в весовой категории до 74 кг победил представителя Турции Якупа Гора. Как признался Сидаков, он остался недоволен схваткой.

«Перед финалом не было никакого волнения, но схваткой я недоволен жутко. Раньше с Якупом Гором мы никогда не боролись, но его борьбу я не раз видел, наблюдаю за ним с детства. Я ещё был совсем маленьким, когда он уже на мирах и Европах боролся.

Я на этом турнире борюсь в пятый раз: бывал и вторым, и третьим, и вот сегодня получил вторую золотую медаль. Каждый год здесь начинается сезон и хочется, чтобы так было всегда. Я в Красноярск прилетаю в восьмой раз, бывал здесь и по юношам, и по молодёжи, это для меня удачный город. Я не люблю холод, не люблю мороз, но Красноярск люблю. Вообще, люблю выйти, прогуляться, но здесь бывает такая погода, что больше пяти минут лучше не гулять», — цитирует Сидакова пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.