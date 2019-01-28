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Норицын — о промахах Юрловой-Перхт: с Рупольдинга как снежный ком накопилось

Норицын — о промахах Юрловой-Перхт: с Рупольдинга как снежный ком накопилось
Другие / Биатлон

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал неудачную стрельбу Екатерины Юрловой-Перхт в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце. Она заняла 19-е место, совершив 4 промаха.

«Промахи Юрловой-Перхт на „стойке“? Это с Рупольдинга пошло и как снежный ком накопилось. Чтобы разобраться, нужна не соревновательная деятельность. Нужно немножко потренироваться, вспомнить этот навык, закрепить его снова. Здесь, в условиях Кубка мира, когда такая высокая плотность гонок, это поправить не успели. Хотя в этой гонке были очень близки. Не было таких отрывов, как накануне. Были габаритные промахи, но это всё равно промахи.

Стрельба — это всегда индивидуальное занятие. У всех свои ошибки. Нет такого, что каким-то валом восемь человек начали мазать в одну сторону с одного положения. Такого никогда не было. Если где-то функционально не вытягивают, то будем учитывать индивидуальные особенности, ориентироваться, что нужно сделать, чтобы привести спортсменку в форму», — цитирует Норицына сайт «Матч ТВ».

Победу в масс-старте одержала немка Лаура Дальмайер.

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