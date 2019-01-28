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Хованцев не поедет со сборной России на североамериканские этапы Кубка мира

Хованцев не поедет со сборной России на североамериканские этапы Кубка мира
Другие / Биатлон

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев не поедет с командой на североамериканские этапы Кубка мира, сообщает сайт «Матч ТВ». Он отправится на сбор с командой в Риднау, где биатлонисты будут готовиться к чемпионату Европы. Этап в Кэнморе (Канада) пройдёт с 7 по 11 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) – с 14 по 18 февраля.

На североамериканских этапах работать со сборной России будут тренеры резерва Сергей Коновалов и Сергей Белозёров.

Ранее стало известно, что в состав мужской команды на этапы в Канаде и США войдут Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Юрий Шопин и Сергей Корастылёв. В заявку женской сборной попадут Лариса Куклина, Маргарита Васильева, Анастасия Морозова, Кристина Ильченко, Ульяна Кайшева и Валерия Васнецова.

Объявлен состав мужской сборной России по биатлону на этапы КМ в Канаде и США
Куклина, Кайшева, Ильченко выступят на этапах КМ по биатлону в Канаде и США
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