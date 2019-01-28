Павлова: в Хохфильцене парень вылез и орёт: «Жека, наваливай! Норицын сказал»

Российская биатлонистка Евгения Павлова рассказала, каким было её детство, а также ответила на вопрос, есть ли песня, которую она готова слушать постоянно.

«В детстве мы все были безбашенные. Сейчас подумаешь: «Господи! Что мы вытворяли!». С гаражей и деревьев прыгали, по подвалам лазили. Наверное, все в детстве этим занимались.



Песня, которую я готова слушать постоянно? Нет такого. Всякие песни в голове играют. Например, Бузова выпустит какой-нибудь трек, кто-то его напоет, а ты потом ходишь и целую тренировку её поёшь. Когда я масс-старт бежала в Рупольдинге, то в голове было: «Это наш последний день на «Титанике». Думаю: «Господи! Что у меня в голове?», — цитирует Павлову сайт „Матч ТВ“.

Евгения также рассказала о курьёзном случае на Кубке мира.



«Мы бежали пасьют в Хохфильцене. Там очень много русских по всей трассе. Съезжаю из-под моста, какой-то парень вылез и орёт: «Жека, давай наваливай! Норицын сказал». И у меня в голове: «Что Норицын ему сказал?» Все два оставшихся круга думала, что Виталий Викторович мог ему сказать», — сказала Павлова.



В общем зачёте Кубка мира Евгения занимает 30-е место.

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