Биатлонисты РФ остались без наград в индивидуальных гонках на юношеском ЧМ

В Осрблье (Словакия) стартовало первенство мира по биатлону среди юниоров и юношей. В индивидуальной гонке у девушек лучший результат среди россиянок продемонстрировала Амина Иванова. Она заняла девятое место.

В соревнованиях юношей Артемий Хасанкаев занял 14-е место.

Биатлон. Первенство мира. Осрблье, Словакия

Индивидуальная гонка. Юноши

1. Никлас Хартвег (Швейцария) — 35.37,1 (0+1+0+0).

2. Трим Герхардсен (Норвегия) — +25,3 (0+1+0+0).

3. Якуб Кочиан (Чехия) — +33,7 (0+0+0+1)...

14. Артемий Хасанкаев (Россия) — +1.59,5 (0+3+0+0)...

39. Ильдан Бакиев (Россия) — +4.13,8 (1+2+0+0)...

52. Виталий Гатилов (Россия) — +5.19,0 (2+2+0+1)...

56. Евгений Емерхонов (Россия) — +5.29,1 (2+1+2+2).

Индивидуальная гонка. Девушки

1. Укалек-Астри Слеттемарк (Гренландия) – 31.49,3 (0+0+0+0).

2. Тереза Воборникова (Чехия) — +1.14,8 (0+1+0+0).

3. Хейди Никкинен (Финляндия) — +1.20,3 (2+0+0+0)...

9. Амина Иванова (Россия) — +2.04,9 (1+0+0+0)...

18. Ксения Шнейдер (Россия) — +3.01,9 (1+1+0+0)...

21. Любовь Калинина (Россия) — +3.08,6 (1+1+0+0)...

48. Дарья Стихина (Россия) — +5.46,8 (0+0+0+2).