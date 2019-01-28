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Морозов: второе место на ЧЕ – не тот результат, на который рассчитывали

Морозов: второе место на ЧЕ – не тот результат, на который рассчитывали
Другие / Фигурное катание

Российский фигурист Владимир Морозов прокомментировал результат чемпионата Европы. Морозов и Евгения Тарасова заняли второе место на континентальном первенстве в соревнованиях пар.

«Да, мы расстроились. Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Были готовы хорошо, но у нас случились ошибки там, где мы их не ожидали. Короткую программу мы меняли, катали её всего две-три недели, и какие-то шероховатости были ожидаемы. Произвольная же была готова на сто процентов, поэтому расстроились из-за ошибки на каскаде. Однако всем выступлением лично я доволен. Прокатались легко, на скорости. Сейчас мы уже не расстраиваемся из-за второго места, не делаем поспешных выводов. Мы понимаем, что для нас взять ещё одно золото Европы — это достижимая цель. И к чемпионату мира мы будем готовы лучше.

Глобальных изменений в подготовке не будет, прошла уже большая часть сезона. Уделим внимание прыжковым элементам. Не вижу проблемы, которая заставляла бы нас что-то менять. Мы себя чувствуем уверенно. И на чемпионате мира исправимся», — цитирует Морозова RT.

Тарасова и Морозов стали вторыми в соревнованиях спортивных пар на ЧЕ в Минске
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