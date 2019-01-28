Павлова: я Фиалковой палку сломала и думаю: я не такая добрая, свою не отдам

Российская биатлонистка Евгения Павлова в блиц-интервью рассказала о своей вредной привычке, о ещё одном любимом виде спорта и о грязных приёмах на соревнованиях.

«Люблю поесть в позднее время. Нравятся чипсы, арахис, кола.

Если бы не биатлон, занималась бы спортивной гимнастикой. Мне нравится этот вид спорта, плюс я невысокого роста. У меня никогда не было кумиров. Я к этому спокойно отношусь. Постеры в комнате в детстве не висели.

Грязные приёмы? Самое агрессивное было, когда мы дебютировали в Поклюке. Меня француженка резко подрезала и задела острием палки по лицу. Думала: «Блин. Если будет кровь, то схожу». Крови не было. Ничего не поцарапала. Но это было грубо.



С моей стороны жёсткие приёмы тоже были. Во время эстафеты в Оберхофе. Меня Фиалкова-младшая после стрельбища начала зажимать. Я ей палку сломала. Она потом кричала: «Палку! Палку!» Думаю: «Я не такая добрая, свою палку не отдам. Вдруг по ростовке не подойдёт», — цитирует Павлову сайт «Матч ТВ».