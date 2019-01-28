Тренер: Глазырина не завершает карьеру, она будет бороться за место в сборной

Валентина Стремоусова, тренер российской биатлонистки Екатерины Глазыриной, сообщила, что её подопечная намерена вернуться в сборную России после окончания срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

В начале мая 2018 года антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов приняла решение о двухлетней дисквалификации Глазыриной с 24 апреля 2018 года. Дисквалификация действует с момента отстранения спортсменки, поэтому срок оказался меньше. Она сможет возобновить выступления 10 февраля 2019 года. Биатлонистка обвиняется в использовании допинга, по информации из доклада Макларена и данным Московской антидопинговой лаборатории.

«Карьеру она завершать не собирается, мы готовимся. Есть ли в планах вернуться в сборную? Конечно, она будет бороться за место в национальной команде», — цитирует тренера ТАСС.