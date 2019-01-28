Драчёв: в этом сезоне Глазырина не будет претендовать на место в сборной

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что Екатерина Глазырина в этом сезоне не будет претендовать на место в составе сборной. Спортсменка сможет вернуться к соревнованиям по окончании дисквалификации за нарушение антидопинговых правил — 10 февраля 2019 года.

«В этом сезоне мы точно рассматривать её не будем. Если Екатерина захочет выступать и будет готовиться, то посмотрим, как у неё сложится дальше», — приводит слова Драчёва ТАСС.

В начале мая 2018 года антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов приняла решение о двухлетней дисквалификации Глазыриной с 24 апреля 2018 года. Дисквалификация действует с момента отстранения спортсменки, поэтому срок оказался меньше.