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Ярошенко: не понимаю, когда читаю, что Миронова скоро начнёт стрелять без штрафа

Ярошенко: не понимаю, когда читаю, что Миронова скоро начнёт стрелять без штрафа
Другие / Биатлон

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко оценил выступление женской сборной России на шестом этапе Кубка мира в Антхольце. Россиянки не смогли занять ни одного призового места.

«Что здесь сказать? Когда читаю, что Миронова вот-вот начнёт стрелять без штрафа, я не понимаю таких вещей. При этом говорят об этом реальные профессионалы. Если бы спортсменка работала на ноль с завидной регулярностью, то вопросов нет. Но мы видим, что пока Светлана не настолько стабильна, чтобы всегда точно стрелять. Хорошо, бывают досадные ошибки, когда биатлонист девять раз попадает и вдруг один промах — это психологическая ошибка, а если сегодня ноль, а завтра три и более, то, наверное, о преодолении проблем говорить рановато. Такие разговоры только вызывают улыбку.

Но вообще, Миронова молодец. Да, пусть у неё не всё получается, ей сложно бывает стрелять после ноля, но таких девчонок, которые быстры ногами, уже пора привлекать в сборную. Она, конечно, сама ждёт от себя эту чистую стрельбу, но вместо того, чтобы говорить, что ты этот барьер со стрельбой преодолела и будешь стрелять нули, наверное, надо сказать, чтобы она просто сконцентрировалась на своей работе, не бросалась из стороны в сторону. Надо брать в сборную быстроногих спортсменов. Потому что если выкатывать «стрелков», так одни только средние выступления у нас и будут.

Отрадно, что женская сборная сейчас идёт на второй позиции в Кубке наций, но мы понимаем, что ничего, кроме максимальной квоты, это не даёт. Морального удовлетворения болельщикам это не приносит. Без личных и командных медалей это слабое утешение. Но, опять же, достижение, потому что до этого мы боролись за максимальную квоту. И это уже положительно говорит о работе, которая сейчас ведётся. Тем не менее хотелось бы видеть таких спортсменов, которые могут навязывать борьбу ходом, как это делает Миронова. Это касается как женской, так и мужской сборной. Тут надо брать какого-то молодого спортсмена, который пусть хотя бы из пяти гонок один раз выстрелит. Потом он из трёх гонок начнёт выстреливать, а затем уже в каждой гонке на должном уровне будет. В то, что хороший стрелок побежит, верю слабо», — цитирует Ярошенко сайт «Матч ТВ».

В общем зачёте Кубка мира лучшая из россиянок, Ирина Старых, занимает 13-е место.

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