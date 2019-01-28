Степанова: перед произвольным танцем продуло либо дёрнуло шею

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, рассказала, что на чемпионате Европы каталась с травмой. Россияне на континентальном первенстве завоевали серебряные медали.

«К сожалению, на тренировке перед произвольным танцем меня либо продуло, либо я дёрнула шею. Врачи сделали всё, что могли. Укольчики, растирания, массажи, но ничего не помогло. Врач предложил мне надеть специальный воротник, чтобы я немного расслабила мышцы шеи, чтобы они не были так напряжены — может, отпустит немного. Но не отпустило.

Во время проката произвольной программы я чувствовала себя достаточно скованно. И кто-то сказал, что после катания я не очень радовалась, потому что мы боялись потерять место, хотя был отрыв от итальянцев. Но я действительно вышла как парализованная, и обидно, что нам не удалось показать эту программу на разрыв, на максимуме. Поэтому в «кисс энд край» у меня и не было эмоций, потому что я была недовольна собой, потому что не выдала всё, не прокаталась по полной программе. И это обидно», — цитирует Степанову пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.