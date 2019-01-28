Павлова: буду выступать ещё 4 года, а то у меня дома ни ребёнка, ни котёнка

Российская биатлонистка Евгения Павлова рассказала, как чувствовала себя в последние две недели и как складываются её отношения с болельщиками. Спортсменка пропустила этап Кубка мира в Антхольце. Ранее жаловалась на проблемы со сном.

«Настроения особо не было. Но у меня когда-то были большие проблемы со спиной, и я извлекла из той ситуации урок: излишне копаться в голове не стоит, иначе будет печаль полная.



У нас команда отличная, парни веселят постоянно. Спрашиваю, почему тренировка так рано. В ответ: «Ты же всё равно не спишь, тебе какая разница?» Здесь реально были моменты, когда тяжело, но у меня защитная реакция – посмеяться. Ну а что, плакать? Лучше поржать! Сделать всем день.

Я обычная девочка. У нас в Кузбассе все такие. Болельщик вот недавно пишет: «Женя, ты сказала после эстафеты – молча бежим, рот закрыли и вперёд. А как ты во второй зоне бежишь, с закрытым ртом?» Господи, ну что у тебя в голове? На ту эстафету, кстати, выходила не с таким большим желанием. Условия те ещё. Ветер в харю. В такую погоду нормальному человеку хочется в кровати поваляться. Приехали на стадион, смотрю – на трибунах люди в костюмах грибочков. Думаю: во дают!

Болельщики мне в основном пишут что-то вроде «Жека, восстанавливался и наваливай». Хотя некоторые, такое ощущение, завели «инстаграм» специально для оскорблений. Зачем вот человек, который меня вообще не знает, пишет, что я дура? Может быть, ты тоже какой-то дебилоид? Я же не в курсе. У меня никогда даже мыслей не было написать, например, Фуркаду, что он дурак. Да никто из нормальных людей так не делает. Логика тех, кто пишет всякие оскорбления тем, кого не знает, мне непонятна. Радует, что таких совсем немного», — цитирует Павлову «Спорт-экспресс».

Евгения также рассказала, как долго планирует выступать.

«У меня в планах – выступать только ближайшие четыре года. Это прям максимум! Я ведь женщина, хочу семью, детей. Вот муж пусть хоть до 40 бегает. А то говорим с подругой о домашних делах, а у меня дома ни ребёнка, ни котёнка. Только цветок. И тот искусственный. Пылинки с него сдуваю! Так что четыре года – это край», – сказала Павлова.

В общем зачёте Кубка мира Евгения занимает 30-е место.

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