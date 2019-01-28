Фийон-Майе: на последнем огневом рубеже было непросто — ноги начали дрожать

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе прокомментировал победу в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце.

«Я просто счастлив! До этого дня у меня на счету было 12 пьедесталов, но я ни разу не становился первым. Победа была моей главной целью на этот сезон, не считая, конечно, выступлений на чемпионате мира. Очень хотел наконец-то подняться на высшую ступень пьедестала, я был близок к этому в Поклюке и рад, что в этой гонке мне не пришлось выбрасывать вперёд ногу в шпагате, пересекая финишную черту!



Я чувствовал себя хорошо на трассе, поэтому, когда Йоханнес начал ускоряться, смог удержать его темп и оторваться с ним от остальной группы. Единственной стратегией была чистая стрельба, ведь именно она вносит самые существенные коррективы в ход гонки.



На последнем огневом рубеже было непросто — ноги начали дрожать, и было сложно найти стабильное положение. Впервые я так отчётливо понимал, что могу выиграть, если отработаю без промахов, поэтому было сложно собраться», — цитирует француза Biathlon.com.ua.

Второе место в масс-старте занял норвежец Йоханнес Бё, третьим стал немец Арнд Пайффер.