Пайффер: увидев, что Бё бежит за мной, подумал: «Да ладно! Только не Йоханнес»

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер прокомментировал выступление в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Он занял третье место. Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё.

«Последние два дня я слишком много мазал. У меня были шансы и в спринте, и в пасьюте, но промахи свели всё на нет. В масс-старте я стрелял чисто, но так устал… Утром я понял, что масс-старт станет для меня 300-й гонкой на Кубке мира, поэтому третье место было бы логичным в такой день. Именно по этой причине я пропустил Йоханнеса вперёд!



На самом деле он самый нежелательный соперник для последнего круга — когда понял, что он бежит за мной, подумал: „О, да ладно! Только не Йоханнес!“ У меня не было шансов против него. Я понимал, что у него есть ещё силы, потому что четвёртый круг он отсиживался у нас с Домиником за спинами. В любом случае доволен своей гонкой! Я стрелял чисто, а это всегда цель, которую ставишь перед стартом. Рад снова быть на пьедестале», — цитирует Пайффера Biathlon.com.ua.

В общем зачёте Кубка мира Арнд занимает седьмое место.