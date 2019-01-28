Прима: хотел последнюю «стойку» чисто отработать, тогда боролся бы за топ-10

Украинский биатлонист Артём Прима прокомментировал выступление в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Он занял 19-е место, совершив три промаха.

«Не справился со стрельбой стоя, конечно. Очень хотелось последнюю „стойку“ чисто отработать, тогда можно было бы бороться за топ-10. Ну, имеем то, что имеем. Непросто было на трассе работать, но уже гораздо легче, чем в первой гонке. Настроение хорошее, с ним и едем на заокеанские этапы. Надеюсь, что там уже стрельба стабилизируется, тем более к горам тут мы уже привыкли. Ну и, конечно, большое спасибо сервису, лыжи были очень хорошие», — приводит слова Примы Biathlon.com.ua.

Победу в масс-старте одержал представитель Франции Кентен Фийон-Майе.