РУСАДА ведёт проверку выссказываний 13-летней фигуристки о пользе допинга

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проводит проверку после высказываний 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой о допинге. Юная спортсмена во время прямого эфира в «Инстаграме» заявила, что для стабильных результатов необходимо пить «много правильного допинга». После этого фигуристка назвала глупостью собственные слова.

«Мы уже ведём расследование. Мы вчера уже обсуждали этот вопрос, есть определённые предварительные выводы. Конечно, это высказывание отражает культуру отношения к допингу в обществе.

Второе – это формирование информационного поля накануне исполкома ВАДА. Взяли нарезку, сделали сюжет и подняли его. Для чего? Кому это выгодно?» – цитирует главу РУСАДА Юрия Гануса «Р-Спорт».