Кугаевский: Логинов остался в Антхольце, будет тренироваться на высоте

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Максим Кугаевский прокомментировал выступление представителей Тюменской области на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Прежде всего удивляют действия организаторов. Мужчины бежали здесь три дня подряд, причём каждый раз дистанция становилась всё больше. Здоровья такое расписание явно не прибавляет. Я понимаю, что играет важную роль финансовая сторона проведения соревнований, удобство зрителей, но всё равно считаю, что необходимо делать хоть какой-то разрыв между стартами.

Выступление тюменских спортсменов? Ира Старых неплохо выступила в спринте, справилась со стрельбой. Плюс выдала хороший финишный круг в пасьюте. В день масс-старта Старых почувствовала недомогание и даже думала о том, чтобы не бежать эту гонку. Но решили, что это мандраж. В итоге Ирина оказалась в плохом функциональном состоянии, её накрыла горная акклиматизация. Возвращаясь к расписанию – Старых уже возрастная спортсменка, и одного дня на восстановление порой уже не хватает.

Что касается Логинова, то Антхольц для него считался неудачным местом. Он выступал здесь слабо, трудно проходил горную акклиматизацию. Однако в гонке преследования по чистому времени пасьюта Александр показал лучший результат, опередив и Йоханнеса Бё, и всех остальных. Отыграл 19 позиций и стал седьмым. Что случилось в масс-старте, сказать сложно. Погода были идеальная, позволяла стрелять хорошо. Возможно, соперники чуть «дёрнули» его по скорости…

Гараничев этап прошёл по нарастающей, в каждой гонке был выше, чем в предыдущей. В пасьюте ему не повезло попасть в очень сильный порыв на третьем рубеже. Итог – 3 осечки. В масс-старте Женя в целом справился. За последний промах, конечно, можно его ругать. Но надо признать, что в масс-стартах он выглядит уверенно и борется за высокие места. Плюс в масс-старте Гараничев пробежал, как в молодые годы. Он стал лучшим среди россиян, вошёл в десятку лучших среди всех участников масс-старта. Женя сам отметил, что бежалось ему хорошо и легко. По итогам этапа Старых занимает 13-е место в общем зачёте Кубка мира – она лучшая в сборной России.

Сейчас спортсмены улетели в Тюмень повидать семью. Кроме Логинова. Александр поступил очень профессионально, не стал тратить время на перелёты. Он остался в Антхольце, будет тренироваться на высоте. Впереди у Логинова и Гараничева – этапы Кубка мира в США и Канаде", — цитирует Кугаевского «Тюменская арена».

Этап в Кэнморе (Канада) пройдёт с 7 по 11 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) – с 14 по 18 февраля.