Тарьей Бё пропустит этапы Кубка мира в Канаде и США

Олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, восьмикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2010/11, норвежский биатлонист Тарьей Бё в своём «инстаграме» сообщил, что пропустит североамериканские этапы. Этап Кубка мира в Кэнморе (Канада) пройдёт с 7 по 11 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) – с 14 по 18 февраля.

«Чтобы быть в лучшей форме на чемпионате мира, я решил пропустить этапы Кубка мира в Канаде и США. Спасибо за поддержку, увидимся в Эстерсунде!» — написал Бё.

Накануне Тарьей занял 24-е место в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), совершив пять промахов. В общем зачёте Бё-старший занимает 10-е место, лидирует его брат Йоханнес.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Эстерсунде с 7 по 17 марта.