Воронова заняла 4-е место в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ по биатлону

Российская биатлонистка Татьяна Воронова показала четвёртый результат в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону среди юниоров в Осрблье (Словакия). Победу одержала представительница Китая Мень Фанки. Серебряная награда досталась немке Юлиане Фрювирт. Призовую тройку замкнула Франциска Пфнюр из Германии.

Россиянка Ксения Довгая заняла 11-е место, Ирина Казакевич — 12-е, Эмма Тимербулатова — 62-е.

Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Осрблье, Словакия

Индивидуальная гонка. Юниорки

1. Мень Фанки (Китай) — 40.06,7 (0).

2. Юлиане Фрювирт (Германия) +1.08,8 (1).

3. Франциска Пфнюр (Германия) +1.35,8 (0).

4. Татьяна Воронова (Россия) +1.45,6 (1)...

11. Ксения Довгая (Россия) +2.50,2 (2).

12. Ирина Казакевич (Россия) +2.57,0 (4)...

62. Эмма Тимербулатова (Россия) +8.10,4 (5).