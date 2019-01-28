Воронова заняла 4-е место в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ по биатлону

Российская биатлонистка Татьяна Воронова показала четвёртый результат в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону среди юниоров в Осрблье (Словакия). Победу одержала представительница Китая Мень Фанки. Серебряная награда досталась немке Юлиане Фрювирт. Призовую тройку замкнула Франциска Пфнюр из Германии.
Россиянка Ксения Довгая заняла 11-е место, Ирина Казакевич — 12-е, Эмма Тимербулатова — 62-е.
Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Осрблье, Словакия
Индивидуальная гонка. Юниорки
1. Мень Фанки (Китай) — 40.06,7 (0).
2. Юлиане Фрювирт (Германия) +1.08,8 (1).
3. Франциска Пфнюр (Германия) +1.35,8 (0).
4. Татьяна Воронова (Россия) +1.45,6 (1)...
11. Ксения Довгая (Россия) +2.50,2 (2).
12. Ирина Казакевич (Россия) +2.57,0 (4)...
62. Эмма Тимербулатова (Россия) +8.10,4 (5).