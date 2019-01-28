Колобков: у меня нет сомнений, что борцы продолжат победно выступать

Российские борцы подтвердили лидирующие позиции на Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске, который в этом году отметил 30-летний юбилей. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков, посетивший турнир.

«Я люблю приходить на соревнования по борьбе, а после триумфального выступления на чемпионате мира в Будапеште было интересно посмотреть на наших победителей. Результаты турнира Ярыгина свидетельствуют, что у борцов всё в порядке. 10 золотых медалей у вольников и три у женщин говорят сами за себя, притом что турнир входит в рейтинговую серию UWW и в Красноярск приехали лучшие борцы мира. Была показана борьбы высокого уровня, а последняя схватка в весе до 97 кг, в которой Шамиль Мусаев одержал победу на последних секундах, стала изюминкой турнира. У меня нет сомнений, что борцы продолжат победно выступать на главных турнирах. Президент ФСБР Миша Мамиашвили сказал: за нас можешь быть спокойным. И я за борцов спокоен», — приводит слова Колобкова пресс-служба ФСБР.