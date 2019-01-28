Красноярск будет претендовать на чемпионат мира по борьбе

Красноярский край планирует подать заявку на один из чемпионатов мира по спортивной борьбе в новом олимпийском цикле, сообщил заместитель председателя Наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов, подводя организационные итоги Гран-при «Иван Ярыгин».



«Борцы из 25 стран мира приняли участие в турнире имени Ивана Ярыгина, который в этом году отметил 30-летний юбилей и уже традиционно дал старт рейтинговой серии UWW. За эти годы красноярский Гран-при усилиями руководства края, Фонда имени Ивана Ярыгина и федерации при поддержке министерства спорта стал узнаваемым международным брендом. Накопленный организационный опыт, репутация региона в мире борьбы и, конечно, современная спортивная и городская инфраструктура, которую получил Красноярск в процессе подготовки к зимней Универсиаде-2019, позволяют претендовать на проведение чемпионата мира по борьбе в новом олимпийском цикле. По инициативе Красноярского края, озвученной во время Гран-при, начинается процесс подготовки соответствующей заявки», — приводит слова Брюсова пресс-служба ФСБР.



Красноярск уже принимал чемпионат мира по вольной борьбе в 1997 году — это был первый турнир такого уровня по олимпийскому виду спорта в новой истории России.