Кудрявцев: трудно понять, что мешает Коляде ровно откатать обе программы

Заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев подвёл итоги чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске у мужчин. Россиянин Александр Самарин завоевал серебро, Михаил Коляда показал пятый результат, Максим Ковтун — 14-й.

«Трудно понять, что мешает Коляде ровно откатать обе программы, но у него, как и у Ковтуна, очень не вовремя сдают нервы. К сожалению, пока это не даёт им раскрыть свой потенциал, хотя оба способны бороться за медали чемпионатов мира. В этом смысле гораздо лучше с психологией у Самарина, который не допускал грубых ошибок и заслужил свою медаль», — цитируют Кудрявцева «Известия».

Напомним, победу на чемпионате Европы одержал испанец Хавьер Фернандес. Он выиграл турнир в седьмой раз, после чего объявил о завершении карьеры.

Ковтун: стыдно? Да, но не умирать же теперь. Буду думать, что пошло не так