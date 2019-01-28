Самарин подарил малую серебряную медаль ЧЕ тренеру

Серебряный призёр чемпионата Европы—2019 по фигурному катанию Александр Самарин подарил свою малую медаль, завоёванную в Минске, тренеру Светлане Соколовской.

Самарин был вторым в короткой и произвольной программах, а также по сумме двух выступлений. В короткой он проиграл соотечественнику Михаилу Коляде, а в произвольной – будущему чемпиону испанцу Хавьеру Фернандесу. По правилам ISU за каждую программу победители и призёры награждаются малыми медалями. Таким образом, Александр собрал комплект из трёх серебряных наград — одной большой и двух малых. Одну из малых медалей фигурист преподнёс в знак благодарности своему тренеру.

«Нашу первую европейскую медаль не забуду никогда! Открываю коллекцию!» – приводит слова Соколовской пресс-служба ФФККР.

Фото доступно в официальном «инстаграме» ФФККР.