Путин поздравил сборную России по санному спорту с победой в эстафете на ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по санному спорту с победой в эстафете на чемпионате мира в Винтерберге (Германия). Обладателями золотых наград стали Семён Павличенко, Татьяна Иванова, Владислав Южаков и Юрий Прохоров. Ранее российские саночники никогда не выигрывали чемпионат мира в этой дисциплине.

«Рад поздравить вас с триумфом. Вы справились с поставленными задачами на отлично. В условиях сильнейшей конкуренции проявили себя как крепкая, сплочённая, хорошо подготовленная команда.

Своим ярким, запоминающимся выступлением и победным результатом затмили признанных фаворитов, завоевали для России первое в истории золото в эстафете на чемпионате мира по санному спорту. Желаю вам новых спортивных достижений, удачи и всего самого доброго», — приводит текст поздравительной телеграммы Путина официальный сайт Кремля.