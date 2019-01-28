Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Путин поздравил сборную России по санному спорту с победой в эстафете на ЧМ

Путин поздравил сборную России по санному спорту с победой в эстафете на ЧМ
Другие / Прочие виды спорта

Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по санному спорту с победой в эстафете на чемпионате мира в Винтерберге (Германия). Обладателями золотых наград стали Семён Павличенко, Татьяна Иванова, Владислав Южаков и Юрий Прохоров. Ранее российские саночники никогда не выигрывали чемпионат мира в этой дисциплине.

«Рад поздравить вас с триумфом. Вы справились с поставленными задачами на отлично. В условиях сильнейшей конкуренции проявили себя как крепкая, сплочённая, хорошо подготовленная команда.

Своим ярким, запоминающимся выступлением и победным результатом затмили признанных фаворитов, завоевали для России первое в истории золото в эстафете на чемпионате мира по санному спорту. Желаю вам новых спортивных достижений, удачи и всего самого доброго», — приводит текст поздравительной телеграммы Путина официальный сайт Кремля.

Россияне победили в эстафете на ЧМ по санному спорту в Германии
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент