Урманов: выступление Коляды было неправильно построено тактически

Олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании Алексей Урманов считает, что в провале Михаила Коляды в произвольной программе на чемпионате Европы в Минске виновата не только психологическая устойчивость.

«На мой взгляд, его выступление было ещё неправильно построено тактически. Нужно было делать надёжные элементы. Программа была бы чище и конкурентоспособнее. Коляда – «смотрибельный» молодой человек. Он нравится судьям. Поэтому, прокатавшись без срывов, он получает хорошие баллы.

Любой риск, будь то фигурное катание или какая-то другая область жизни, должен быть оправдан. Прибегая к нему, следует знать, что у тебя хотя бы 70-80% на успех. Если же ты понимаешь, что у тебя только 30% на блестящее исполнение, то возникает большой вопрос: а нужно ли? В короткой программе тренерский штаб и сам спортсмен приняли разумное решение сделать то, что выходит хорошо, и получить за это дивиденды.

Короткая программа на самом деле очень важна. Для перспектив в дальнейшей борьбе за самые высокие места в ней надо выступить так, чтобы попасть в сильнейшую разминку или, ещё лучше, в первую тройку. У нас перед глазами пример Стаси Константиновой, которая, к сожалению, не справилась с короткой программой и закончила её лишь на 11-м месте. А была бы она, допустим, хотя бы на пятом, то могла бы закончить соревнования не на четвёртой позиции, а на второй», — приводит слова Урманова «Команда России».