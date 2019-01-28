Кацалапов — болельщикам: вы просто космос! Спасибо всем, кто нас поддержал!

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, поблагодарил болельщиков за поддержку на чемпионате Европы, завершившемся в Минске. Из-за ошибки в ритмическом танце чемпионы России заняли четвёртое итоговое место.

«Ну всё, мы дома. Хотел ещё раз поблагодарить всех вас — друзей, родных, близких и, конечно, вас, дорогие болельщики и фанаты фигурного катания! Вы просто космос! Спасибо всем, кто нас поддержал!

Ну и отдельное спасибо нашим дорогим Александру Жулину, Петру Дурневу, Дмитрию Ионову и Сергею Георгиевичу Петухову, что верите в нас и что всегда рядом», — написал Кацалапов на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Никиты Кацалапова.