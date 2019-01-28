Старых и Юрлова-Перхт не вошли в сборную России на этапы КМ в Канаде и США

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав мужской и женской команд на североамериканские этапы Кубка мира, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

Этап в Кэнморе (Канада) пройдёт с 7 по 11 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) — с 14 по 18 февраля.

Полностью заявка российской сборной выглядит следующим образом:

мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылёв, Юрий Шопин;



женщины: Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев не поедет на североамериканские этапы Кубка мира. С командой будут работать тренеры резерва Сергей Коновалов и Сергей Белозёров.