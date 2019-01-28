Ростовцев: у сборной России по биатлону наметился явный спад

Трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев подвёл итоги шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) и заявил, что его настораживает наметившийся у сборной России спад.

В Италии российские биатлонисты второй раз подряд остались без наград — лучшими результатами стали два седьмых места.

«Отсутствие призовых мест второй этап подряд не должно пугать, всё-таки это не главный показатель. Больше настораживает, что у команды наметился явный спад. Да, были и выступления, которые можно занести в актив: седьмое место Светланы Мироновой в спринте и 18-е — в масс-старте, а ведь это, по сути, её первый полноценный сезон на Кубке мира. Женя Гараничев тоже стал седьмым в масс-старте. Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых — на своём уровне, без особого блеска. В остальном — печалька. По большому счёту, ничего сверхъестественного, даже ниже среднего.

В чём причины упомянутого спада? Надо отметить, что у нас первый сезон работает обновлённый штаб сборной. Думаю, причины нужно выяснять у главного тренера — Анатолия Хованцева. Возможно, это запланированный спад, так и должно быть. Но то, что он есть, мне кажется, немного нервирует команду", — цитирует Ростовцева «Команда России».