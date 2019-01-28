Объявлен состав сборной России по биатлону на сбор в Риднау

Стала известна заявка сборной России по биатлону, которая отправится на тренировочный сбор в Риднау (Италия) для подготовки к чемпионату Европы.

Мужчины: Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Никита Поршнев, Василий Томшин, Семён Сучилов, Антон Бабиков.



Женщины: Екатерина Юлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова.

Сбор в Риднау состоится с 2 по 18 февраля. В Италию поедут все биатлонисты, не попавшие в состав на североамериканские этапы Кубка мира. Этап в Кэнморе (Канада) пройдёт с 7 по 11 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) — с 14 по 18 февраля, информирует официальный сайт Союза биатлонистов России.

На этапах КМ в Канаде и США со сборной России будут работать тренеры резерва Сергей Коновалов и Сергей Белозёров.