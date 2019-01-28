Фернандес — Плющенко: ты всегда будешь моим кумиром

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Евгений Плющенко напомнил, что ровно 7 лет назад, 28 января 2012 года он в седьмой раз стал чемпионом Европы. Соревнования проходили с 23 по 29 января 2012 года в Шеффилде (Великобритания).

«Семь лет назад в этот день я стал семикратным чемпионом Европы», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Первым публикацию прокомментировал испанский фигурист Хавьер Фернандес, который 26 января 2019 года также завоевал седьмой титул чемпиона Европы.

«Ты всегда будешь собой, что бы ни случилось. Ты всегда будешь моим кумиром», — написал Фернандес.

Плющенко выигрывал первенство континента в 2000-2003 и 2005, 2006, 2010 и 2012 годах, в следующие 7 лет – с 2013 по 2019 год чемпионом Европы неизменно становился испанец.

Фото доступно в «инстаграме» Евгения Плющенко.