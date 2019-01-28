Урманов: результат ЧЕ не столько победа Самодуровой, сколько проигрыш Загитовой

Олимпийский чемпион Алексей Урманов не считает сенсацией победу Софьи Самодуровой на чемпионате Европы.

«Меня это не особо удивило. Почему? Я достаточно давно в фигурном катании и знаю о подобных случаях в прошлом. При этом очень рад за своего тренера — Алексея Николаевича Мишина. Сразу же после победы его ученицы поздравил его в СМС. Конечно, рад и за Софью, которую знаю с детских лет. Они большие молодцы.

При нормальном прокате Алина, конечно, была бы впереди. Однако она допустила в произвольной программе слишком много ошибок. Софья — большая умница, и все же результат на чемпионате Европы не столько её победа, сколько проигрыш Загитовой.

В чём причина срывов Алины? Вопрос очень сложный. Ответ, может быть, знают только Алина и её тренерский штаб. Мы же можем лишь строить догадки. Сезон после победы на Олимпийских играх очень труден. У спортсмена возникает дополнительная ответственность. В прошлом сезоне Загитова отдала много сил — и психологических, и физических, и теперь ей тяжело справляться с задачами.

Кого из одиночниц стоит отправить на чемпионат мира в Японии? Скорее всего, какие-то изменения в составе женской части команды мы увидим. Но за два месяца до чемпионата мира трудно сказать, какими они будут. Есть много факторов: кто в какой кондиции будет находиться, насколько Загитова будет переживать неудачу на чемпионате Европы. Понятно только одно: Самодурову вряд ли тронут. Она чемпионка Европы, выступала в финале Гран-при. Думаю, она неприкасаемая фигура», — приводит слова Урманова «Команда России».